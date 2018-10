Alpirsbach Bayerisches Wochenende in Peterzell

Alpirsbach-Peterzell. Gefeiert wird in Peterzell ab Freitag, 19. Oktober. Um 18 Uhr beginnt das Eugen-Saier-Gedächtnis-Elfmeterturnier. Für das Turnier werden noch bis Mittwoch, 17. Oktober, per E-Mail an vorstandsteam@ web.de Anmeldungen entgegen genommen. Am Freitag steigt zudem eine Partynacht mit DJ Marc. Am Samstag, 20. Oktober, geht es ab 16 Uhr weiter. Zunächst kämpfen die Fußballerinnen der SG Busenweiler-Römlinsdorf gegen den VfR Klosterreichenbach in der Bezirksliga um Punkte, ehe es am Abend bei der Schlagerparty mit DJ Luigi und einer Challenge im Maßkrug stemmen weitergeht. Mit einem Frühschoppen und dem Punktspiel der B-Jugend geht es am Sonntag, 21. Oktober, ab 10.30 Uhr weiter. Um 13 Uhr werden die Rundenspiele der aktiven Herrenmannschaften gegen die Spvgg Loßburg angepfiffen. Für Bewirtung ist gesorgt. Gegen 15 Uhr werden auf dem Eugen- Saier-Sportgelände die Radfahrer der Jahresabschluss-Radtour der Gemeinden Alpirsbach, Dornhan und Loßburg erwartet. Der Eintritt ist an allen Tagen frei, ausgenommen bei den Herrenfußballspielen am Sonntag.