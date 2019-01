Alpirsbach Banane wird ruckzuck zu einer Fahne

Wohl einer der bekanntesten Zauberkünstler Deutschlands ist Tobas, der schon als Jugendlicher im Bereich Manipulation die Weltmeisterschaft gewonnen hatte. Mit einer Frau aus dem Publikum führte er seine Zaubertricks vor. Von vier Orangen auf einem Tisch warf er drei ins Publikum. Bei der Vierten kam die Zuschauerin ins Spiel, die die Orange testen musste. Sie ging zum zweiten Tisch auf dem ein Glas unter einer Papierröhre stand. Tobas schälte die Orange. Das Innere war weg, nur die Schale blieb übrig. Als die Zuschauerin den Papierzylinder wegnahm, war das Glas mit Orangensaft gefüllt. Tobas stampfte auf den Boden und hielt plötzlich eine Flasche Orangensaft in der Hand, die er der Frau übergab.

Den Zauber der Magie präsentierte Nikolai Striebel. Mit einer Zuschauerin stellte er sich Rücken an Rücken auf die Bühne. Er hatte vorhergesagt, aus einem Buch jede Seite, jede Zeile und jedes Wort zu kennen. Regina nannte mehrmals Seiten, und Striebel sagte, was dort steht. Was nur die Zuschauer sahen: Der Zauberkünstler hatte ebenso wie die Frau ein Buch, in dem er nachschlug. Schließlich zeigte er den Gag und auch sein Buch, das aber nur leere Seiten hatte. Mit viel Applaus wurde diese magische Darbietung honoriert.

Eine besondere Illusion vermittelten Collin und Celina. Collin saß in einem Sessel und las ein Märchen. Als er aufstand, saß plötzlich eine Prinzessin, Celina, im Sessel. Collin stieg in eine gläserne Kiste, die von Celina verschlossen wurde. Ein Vorhang verdeckte kurz die Protagonisten. Schließlich lag Selina in der Kiste, und Collin stand davor. Eine weitere Großillusion folgte. Auf einem Tisch wurden vier Wände aufgestellt und ein Teddybär und eine Puppe in die Mitte gelegt. Dann wurde die vordere Wand weggenommen, und auf dem Tisch saß ein kleines Mädchen, die Tochter der beiden Künstler.

Nach einer kurzen Pause kam Bastian Fischer auf die Bühne und holte einen Zuschauer dazu. Auf der Bühne stand ein Bild von einem Hemd. Dieses musste der Gast, für die Zuschauer verdeckt, mit Wachsmalstiften anmalen – Hemd, Ärmel, Knöpfe und Kragen.

Nikolai Striebel zeigt sich als Entfesselungskünstler

Der Magier holte daraufhin einen Umschlag mit Bildern von einem Hemd. Als der Zuschauer sein Hemd-Bild zeigte, hatte es die gleichen Farben. Als besonderen Gag enthüllte Bastian Fischer eine von Anfang an auf der Bühne stehende Staffelei. Zum Vorschein kam ein großes Bild von einem Hemd mit den gleichen Farben.

Als Entfesselungskünstler zeigte sich Nikolai Striebel. Zwei Männern fesselten ihm mit Handschellen die Hände auf dem Rücken. Die Mitakteure spannten dann ein großes Tuch auf, hinter dem sich einiges tat. Schließlich fiel das Tuch – der Zauberer war noch gefesselt. Allerdings waren die Hände nun vor dem Körper, und er hatte sein Jackett ausgezogen.

Mit den Augen ihres Partners Collin wollte Celina mit verbundenen Augen Gegenstände erkennen. Celina saß auf der Bühne, Collin ging durch die Reihen und sah sich verschieden Gegenstände an, die ihm aus dem Publikum gereicht wurden. Zum großen Staunen der Zuschauer konnte sie die Gegenstände beschreiben und sogar deren Farben nennen. Es gab anhaltenden Beifall.

Tobas bewies, dass er nicht nur ein Zauberkünstler, sondern auch ein hervorragender Pantomime und Comedian ist. Sein pantomimisches Spiel mit verschiedenen Musikinstrumenten beanspruchte die Lachmuskulatur der Zuschauer. Als Assistentin für einen weiteren Trick holte er eine Frau aus dem Publikum auf die Bühne. Er stieg in ein Gestell, aus dem nur die Füße, der Kopf und eine Hand herausschauten. Mit den Füßen betätigte er eine Klingel und mit einer Hand eine Trommel. Schließlich verschob Tobas das Oberteil des Gestells, sodass sein Unter- und Oberkörper getrennt waren. Er spielte aber weiter. Die Assistentin bestätigte, dass es seine Füße waren, die die Klingel betätigten. Frenetischer Beifall begleitete diese Illusion, und es wurde eine Zugabe gefordert.

Seine Fähigkeiten als Comedian zeigte Tobas, als er das Lied "Nimm den nächsten Zug" pantomimisch in Szene setzte. Als dann der Vorhang aufging und die anderen Künstler die pantomimischen Bewegungen mitmachten, kannte die Begeisterung keine Grenzen mehr. Die Künstler wurden mit langem Beifall gefeiert und verabschiedet. Im Foyer standen die Künstler dann noch für Autogramme und Fragen bereit.