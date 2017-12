Alpirsbach Autoren greifen vielfältige Aspekte auf

Die Berichte wurden thematisch geordnet 2003 in fünf Bänden der Reihe "Heimat Alpirsbach" veröffentlicht. Dies war, so Zizelmann, nicht zuletzt ein Verdienst von Walter Traub, der selbst zahlreiche Artikel aus seiner umfangreichen Forschungs- und Vortragstätigkeit zur Verfügung stellte.

Bürgermeister Michael Pfaff dankte bei der Vorstellung des sechsten Bands namens der Stadt allen Mitwirkenden für ihre Mühe und Arbeit und würdigte das Buch als "bedeutendes Zeitzeugnis". "Wir leben unsere Geschichte", versicherte Pfaff.

Der Untertitel "Ein Lesebuch mit allerlei Wissenswertem aus Alpirsbach und Umgebung" weist auf die Fülle von Aspekten hin, die in dem neuen Buch aufgegriffen werden. Entsprechend der Platzbegrenzung bei den Veröffentlichungen im Mitteilungsblatt ist die Länge der Beiträge überschaubar, ohne dass dabei der Tiefgang verloren geht, mit dem die Themen behandelt werden. Deren Spek-trum reicht von der Geschichte des Klosters, die aus vielen Blickwinkeln beleuchtet wird, über alte Waldgewerbe im Nordschwarzwald bis zum Widerstand gegen den Nazi-Terror in Alpirsbach. Auch Beiträge über die Stadtteile enthält der neue Band. So wird etwa die Geschichte der Höfe in Ehlenbogen und Reinerzau aufgezeigt.

Seltsames wird in dem Buch ebenfalls aufgegriffen. Wer sich beispielsweise schon gefragt hat, warum der Platz vor der Nordseite der Klosterkirche den eigentümlichen Namen "Wasak" trägt, bekommt eine schlüssige Antwort. Demnach geht er auf das Alt-Ägyptrische, eine Konsonatensprache, zurück und bedeutet "weit – Vorhalle, der weite Platz vor dem Tempel".

Das Buch: Heimat Alpirsbach. Geschichte und Geschichten. Band 6. Ein Lesebuch mit allerlei Wissenswertem aus Alpirsbach und Umgebung. Herausgegeben vom Verein für Heimatgeschichte Alpirsbach. 348 Seiten. 19.50 Euro. Geiger-Druck Horb. Ab sofort erhältlich bei der Stadt-Info in Alpirsbach.