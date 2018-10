Alpirsbach Außergewöhnliches Hörerlebnis in der Klosterkirche

Alpirsbach. Das deutsche Requiem von Johannes Brahms zählt zu den bekanntesten und bedeutendsten Chorwerken überhaupt. Die Alpirsbacher Kantorei und der katholische Kirchenchor Vaterstetten führen das deutsche Requiem gemeinsam in zwei Kirchen auf: am Sonntag, 4. November, ab 17 Uhr ist es in der Alpirsbacher Klosterkirche mit dem Orchester Cappella Vivace unter der Leitung von Carmen Jauch zu hören, eine Woche später in Vaterstetten bei München unter der Leitung von Beatrice Menz-Hermann.