Alpirsbach Auch gemeinsames Konzert: Musiker pflegen Freundschaft

Alpirsbach. Der Musikverein Rötenbach hat am Samstag, 16., und Sonntag, 17. Juni, Besuch von dem befreundeten Musikverein Hedingen aus der Schweiz. In diesem Jahr pflegt der Musikverein Rötenbach seine Beziehungen zu den Partnervereinen besonders intensiv. Nachdem Mitte Mai der Musikverein zusammen mit der Jugendkapelle zu Gast in Frankreich bei der Harmonie de Neuville war, sind nun die Musiker aus Hedingen zu Gast in Alpirsbach.