Alpirsbach Auch der Bürgermeister singt mit

Eine völlig andere musikalische Darbietung hatten hingegen die Sänger des Männergesangvereins Frohsinn Reutin mit ihrem Dirigenten Claus Penalver im Gepäck. Wie sie eindrucksvoll bewiesen, reicht ihr Repertoire von Silcher-Liedern bis modernen Arrangements wie "Ihr von Morgen" von "Die Fünf".

Die nächsten beiden Programmblöcke des Neujahrskonzerts gehörten der Blasmusik.

In großer Besetzung gekommen war der Musikverein Römlinsdorf. Dirigent Sigmund Oehler hatte sowohl moderne Arrangements als auch Klassiker der Blasmusikliteratur mitgebracht.

Flott spielten die Römlinsdorfer Stücke von Abba, ließen gefühlvoll die "Midnight Tears" fließen und brachten mit "Alte Kameraden" den Saal zum Klatschen. Wie gut die Stimmung war, zeigte sich auch darin, dass einige Besucher dazu gar tanzten.

Ohrwürmer und auch weniger bekannte Stücke

Dirigent Alexander Armbruster hatte mit dem Musikverein Rötenbach sowohl Ohrwürmer als auch weniger bekannte Stücke mitgebracht. Ob bei "By the Rivers of Babylon", "Kaiserin Sissi" oder bei Paul Linckes Klassiker "Berliner Luft" – das Publikum freute sich und war dabei. Das Akkordeon-Ensemble Alpirsbach mit Frontfrau Tina Tar-nawo beendete den Reigen der eindrucksvollen Darbietungen. Die acht Akkordeonspieler, verstärkt durch Keyboarder und Schlagwerker, hatten schwungvolle Hits von Helene Fischer, der Spider Murphy Gang und Peter Maffay mitgebracht. Zum Höhepunkt des Abends versammelten sich alle fünf Gruppen gemeinsam auf der Bühne.

Von allen zusammen gemeinsam gesungen und gespielt – und von den Dirigenten abwechselnd dirigiert – wurde die "Böhmische Polka". Dabei konnte sich der Männergesangverein Reutin über einen weiteren, dazu noch stimmgewaltigen Tenor freuen. Stellte sich doch Bürgermeister Michael Pfaff spontan zur Sängerschar und bewies unter tosendem Applaus sein Können.