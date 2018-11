Alpirsbach Angespannte Lage bei Roba Packaging

"Seit der Rücknahme der Insolvenz im Spätsommer läuft es schlechter als vorher", bilanzieren Beschäftigte der Firma Roba Packaging in Römlinsdorf. Die Firma produziert Verpackungen und Displays. Die Zahl der Mitarbeiter, in den besten Zeiten etwa 120, sei auf rund 60 gesunken. Viele hätten sich wegen der anhaltenden Unsicherheit und schlechten Auftragslage nach einer neuen Stelle umgeschaut.

Einen Geschäftsführer vor Ort hat Roba Packaging nicht mehr, sie wird von Inhaber Roman Bauernfeind geführt. Von ihm beziehungsweise der Roba Group AG mit Sitz in Tägerwilen in der Schweiz war keine Stellungnahme zur Lage der Firma in Römlinsdorf zu bekommen, eine Anfrage unserer Zeitung blieb unbeantwortet.

Verkaufsverhandlungen blieben bisher offenbar ohne Erfolg