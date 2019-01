Alpirsbach An Mobilfunk scheiden sich Geister

Energisch verbat sich Wein die Einmischung anderer Ortschaftsräte in Reinerzauer Belange und bekräftigte: "Wir wollen zwei Masten, eine für den oberen und eine für den unteren Talbereich."

Gremium möchte vor erneuter Beratung mehr Informationen

Was Bedenken wegen möglicher Gesundheitsgefahren von Mobilfunkstrahlen betrifft, gab er zu bedenken, dass fehlender Mobilfunkempfang gleichfalls gefährlich sein könne. Dazu verwies er auf die großen Waldgebiete mit vielen Wanderern und Holzhauern und die dringende Notwendigkeit, im Falle eines Unfalls Rettungsdienste zügig alarmieren zu können: "Auch fehlender Mobilfunkempfang ist eine reale Gesundheitsgefahr, da kann man sterben, und es kriegt keiner mit." Weiteren Klärungsbedarf in Sachen Mobilfunk sah Peterzells Ortsvorsteher Willi Jäckle. So wollte vor einer Entscheidung geklärt haben, ob die Masten durch Glasfaseranschlüsse oder mit Richtfunk versorgt werden. ZfA-Stadrat Michael Trein regte an, vor einer Entscheidung einen Vortrag über Gefahren von Mobilfunk und Schutz der Öffentlichkeit zu organisieren. Grundsätzlich stellte sich dagegen für Stadtrat Thomas Römpp (SPD/Frauenliste) die Frage, "ob jeder Baum und jede Milchkanne Mobilfunk haben muss". Für ihn sei eine gute Internetversorgung wichtiger als eine gute Mobilfunkversorgung.

Zwar sprach sich auch ZfA-Stadtrat Horst Schmelzle dafür aus, gesundheitliche Aspekte der Mobilfunkversorgung nicht aus dem Blick zu lassen, er sah aber auch "viele Argumente für eine flächendeckende Abdeckung". Vom Gremium forderte er daher eine Grundsatzentscheidung, was Bürgermeister Michael Pfaff gleichfalls befürwortete. Bei zwei Gegenstimmen beauftragte das Gremium die Verwaltung, vor einer endgültigen Beschlussfassung weitere Informationen einzuholen, die geforderten Details zu klären und einen Informationsvortrag zu organisieren.

Bereits im Vorfeld der Sitzung Einwände von Bürgern

Bereits im Vorfeld der Diskussion im Gemeinderat hatte es Proteste aus der Bürgerschaft gegen die Suche und Ausweisung neuer Standorte für Mobilfunkmasten in den Höhenstadtteilen gegeben. So wies Arno Schäfer aus Reutin in einem offenen Brief an Bürgermeister Michael Pfaff, die Stadträte und Ortsvorsteher auf eine Reihe von gesundheitlichen Aspekten hin, die seiner Meinung nach gegen den Bau neuer Masten sprechen. Schäfer führte aber auch rechtliche und wirtschaftliche Gründe an. So seien Immobilien in der Nähe von Mobilfunkmasten "fast unverkäuflich".