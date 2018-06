Alpirsbach Als Preis ein Kamel von edlem Geblüt

Flaschenpost im Toten Meer

Die Orientfahrer gingen vor der Wohltätigkeitstour auf Sponsorensuche und bekamen auch viele Geld- und Sachspenden. Mit der Europa-Orient-Rallye wurden gleich mehrere gute Zwecke verfolgt. Mit einer "Message in a Bottle", einer Flaschenpost, machten die Teilnehmer auf den drastisch sinkenden Wasserspiegel im Toten Meer aufmerksam. Dazu schütteten sie symbolisch eine Flasche Wasser ins Tote Meer, die an einem besonderen Ort abgefüllt worden war. Benjamin Schmelzle füllte seine Flasche beispielsweise bei einer Bergtour. Die Fahrerteams hatten von einem Sponsor 108 Kinderschulranzen bekommen, die sie an Kinder in der Türkei, Israel und Jordanien verschenkten. Die Autos des Teams "Just Rust" waren restlos vollgepackt, unter anderem mit Spielsachen, gebrauchten Musikinstrumenten, Kleidern und Schuhen für arme Kinder in Bulgarien, die in einem Waisenhaus in der Nähe von Sofia verteilt wurden. Auch jede Menge Seifenblasenspender und Luftballons nahmen die Rallyefahrer in ihren Kombis mit.

Die Tour startete am 5. Mai in Bischwiller im Elsass. Vier Tage hatten die Fahrerteams Zeit, um zum nächsten gemeinsamen Treffpunkt, Cannakkale in der Türkei, zu kommen. Das Team "Just Rust" fuhr über Deutschland, Österreich, Ungarn, Rumänien und Bulgarien in die Türkei. Weil der Weg über Syrien zu gefährlich gewesen wäre, wurden die Autos von der Küstenstadt Mersin mit der Fähre nach Haifa in Israel transportiert. Die Fahrer nahmen ein Flugzeug von Adana nach Tel Aviv und fuhren dann mit der Bahn weiter nach Haifa.

Beim Abschlussfest in einem Hotel am Toten Meer gab das Organisationskomitee den Sieger bekannt: "Just Rust". Julia Ruof ritt auf dem Hauptpreis, einem Kamel aus der königlichen Herde, vor. "Es gehört uns tatsächlich", versichert Benjamin Schmelzle, aber mitnehmen konnten sie "Fritz", wie sie den Vierbeiner tauften, dann wegen kaum zu erfüllender Zollbestimmungen doch nicht. Das Kamel soll einer bedürftigen Familie in Jordanien gespendet werden. Zurück ging’s nicht nur ohne "Fritz", sondern auch ohne Autos: Die wurden vor dem Rückflug am 29. Mai in Einzelteilen verkauft. Der Erlös kommt der Organisation Gift of Life Aman zugute. Sie ermöglicht Kindern mit angeborenem Herzfehler eine Operation. 6000 Euro kostet eine solche Operation, sagt Benjamin Schmelzle. Mit dem Rallye-Erlös wird acht Kindern eine solche Operation bezahlt. Auch wenn es zeitweise ziemlich anstrengend war – Benjamin Schmelzle hat die Rallye in bester Erinnerung. Vor allem wegen der vielen Kontakte zu den Menschen in den jeweiligen Ländern. Überall seien sie freundlich aufgenommen worden – sei es beim Besuch eines Kindergartens in einem armen Dorf in Bulgarien oder beim türkischen Botschafter: "Es war überwältigend."