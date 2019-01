Alpirsbach Alpirsbacher Narrenzunft feiert mit Speckmockelzunft

Am Samstag, 2. Februar, findet der Kinderumzug statt. Aufstellung ist um 12.30 Uhr in der Beffendorfer Straße, der Umzug beginnt um 13 Uhr. Am gleichen Tag findet noch der Fackelumzug statt. Aufstellung hierfür ist um 18.30 Uhr in der Beffendorfer Straße, der Umzug beginnt um 19 Uhr. Am Sonntag, 3. Februar, ist der Jubiläumsumzug in Bösingen. Aufstellung ist um 12 Uhr in der Grünlinger Straße/Epfendorfer Straße, Umzugsbeginn um 13.15 Uhr. Die Abfahrtszeiten: Samstag, 2. Februar: Rötenbach 11.20 Uhr, Haus des Gastes 11.30 Uhr, Reutin/Peterzell 11.40 Uhr; Rückfahrt etwa um 17.30 Uhr. Samstag, 2. Februar: Rötenbach 16.50 Uhr, Haus des Gastes 17 Uhr, Reutin/Peterzell 17.10 Uhr, Rückfahrt 0 und 1.30 Uhr.

Sonntag, 3. Februar: Rötenbach 11.20 Uhr, Haus des Gastes 11.30 Uhr, Reutin/Peterzell 11.40 Uhr, Rückfahrt 17 Uhr. Nachdem die Speckmockelzunft beim Jubiläum der Narrenzunft Alpirsbach mitgeholfen hat, leistet die Narrenzunft Alpirsbach ihren Gegenarbeitsdienst am Freitag, 1. Februar. Der Bus fährt um 17 Uhr beim Haus des Gastes ab.