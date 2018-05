Das Alpirsbacher Freibad öffnet am Pfingstmontag um 10 Uhr. An diesem Tag ist der Eintritt frei. Viele freiwillige Helfer haben das Freibad für die Eröffnung fit gemacht. So wurden unter anderem die Hecken und Bäume geschnitten. Zudem strichen die Helfer die Geländer neu. Foto: Hering