Alpirsbach Alpirsbach leuchtet förmlich auf

Grußworte sprachen noch der HGV-Vorsitzende Georg Steinberger und die Organisatorin Maria Klink. Den Besuchern wurde musikalisch einiges geboten. So spielten Kinder an verschiedenen Ständen mit ihren Instrumenten wie Flöte, Gitarre oder Keyboard weihnachtliche Lieder, ebenso die Bläsergruppe der Grundschule sowie die Jugendkapelle des Musikvereins Römlinsdorf.

Gefragt waren sowohl heißer Punsch, Glühwein in verschiedenen Variationen, heiße Würste und auch andere heiße Köstlichkeiten. Mit anbrechender Dämmerung kamen immer mehr Besucher. Diese zeigten sich begeistert vom Ambiente und den Angeboten. Viel Lob gab es auch für die Überdachung der Verkaufsstände. Nun sind alle 20 Hütten des HGV mit diesen Planen in Schindel-Optik ausgestattet, die sich in das historische Ambiente einfügten. Auch die mit Lichterketten in der Haupt- und Marktstraße geschmückten Bäume stimmten auf diesen Weihnachtsmarkt ein.

Für die Kinder war der Besuch des Nikolaus ein besonderes Ereignis und lockte viele Kinder mit ihren Eltern an. Er reiste mit einem großen Wagen, gefüllt mit kleinen Geschenken, an. Glockengeläut kündigte sein Kommen an und löste strahlende Kinderaugen aus. Für alle hatte er kleine Geschenke mitgebracht. Bis gegen 21 Uhr drängten sich die vielen Besucher durch den Markt. Auch viele Einzelhandelsgeschäfte um den Markt hatten geöffnet.