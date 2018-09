Alpirsbach Aktionstag rund um den Apfel

Alpirsbach. Vor dem Museum wird mit einer Handpresse gemostet. Interessierte können mithelfen, auf jeden Fall aber den frisch gepressten Saft kosten. Beim anschließenden Apfelschälen gilt es, eine möglichst lange Schale zustande zu bringen. Kinder können eine Apfelschälmaschine bedienen. Die Schalen werden für Tee getrocknet, aus den geschälten Äpfeln werden Apfelküchlein gebacken.

Auch Apfelbrot bietet der Verein an, und im Café am Kloster gibt’s "Apfelkuchen spezial". In den oberen Stockwerken des Museums ist eine Apfelausstellung zu sehen. Wer die Sorte seiner eigenen Äpfel bestimmen lassen will, kann eine Frucht mitbringen. Zudem ist ein Apfelbäumchen zu gewinnen. Auch in der Alpirsbacher Offizin in der Galerie geht es an diesem Tag um das Thema Apfel. Um 14 und 15.30 Uhr beginnen dort Vorführungen in Lithografie und Steindruck. Besucher können sehen, wie auf einer historischen Steindruck-Handpresse Motive gedruckt werden. Das Brauereimuseum ist ab 14.30 Uhr geöffnet, die Glasbläserei und die Schauconfiserie jeweils von 13 bis 17 Uhr. Klosterführungen gibt es ab 12.30, 13.30, 14.30 und 15.30 Uhr. Die Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg laden am Tag des offenen Denkmals zu einer Sonderführung mit dem Titel "Die Reformation in Württemberg ein. Sie beginnt um 14.30 Uhr im Alpirsbacher Kloster. Referenten sind Pfarrer Horst Schmelzle und Stadthistoriker Stefan Zizelmann. Sie stellen die Reformation exemplarisch dar an der Biografie Ambrosius Blarers.

Bis zur Reformation im Jahr 1534 war Alpirsbach Kloster. Der Benediktinermönch Am-brosius Blarer war ein Prior des Klosters, bevor er Reformator in Süddeutschland wurde – eine Lebensgeschichte, die beispielhaft ist für die damalige Zeit. Bei dem Rundgang durch Kirche, Dormitorium und Kreuzgang geht es zu bedeutenden Orten von Blarers Wirken im Alpirsbacher Kloster. Anmeldungen für die Führung sind unter Telefon 07444/510 61 oder auch per E-Mail an kloster.alpirsbach@ gmx.de möglich.