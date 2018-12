Der Förderverein des Progymnasium Alpirsbach hat sich wieder darum gekümmert, dass in der Schule der "Adventszauber" stattfindet, zu dem Schüler, ihre Familien und weitere Interessierte eingeladen waren. Der Nachmittag begann mit einem Weihnachtssingspiel in der Aula, das die Klasse 5 vorbereitet hatte. Nach und nach gesellten sich die anderen Klassen zu den Jüngsten auf die Bühne, um Weihnachtslieder zu singen. Zum Schluss wurden die Austauschschüler aus Neuville ebenfalls auf die Bühne eingeladen, um "Oh Tannenbaum" zu singen. Es gab mit Unterstützung vieler Eltern auch ein Kuchenbüfett. Für Abwechslung sorgten Aktivitäten wie Sterne basteln, Plätzchen backen und Spiele, die die Klassen vorbereitet hatten. Als es dunkel geworden war, lockte der Duft von Gulaschsuppe, Crêpes und Punsch die Besucher auf den Schulhof. Foto: Progymnasium