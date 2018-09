Alpirsbach Achtklässler unternehmen Gezeitentour und erkunden Wattenmeer

Über den Hindenburgdamm, der die nordfriesische Insel mit dem Festland verbindet, erreichte die Gruppe nach einer zwölfstündigen Zugfahrt den Bahnhof von Westerland. Von dort fuhren die Klassen mit ihren begleitenden Lehrern mit dem Bus in die Jugendherberge Mövenberg nach List. Die Jugendherberge liegt mitten in der Dünenlandschaft des Naturschutzgebiets und hat einen eigenen Strand. Obwohl alle nach der langen Reise müde waren, unternahmen sie noch am ersten Abend einen Spaziergang am Strand. Am nächsten Morgen besuchten die Schüler das Erlebniszentrum Naturgewalten. Dort nahmen die beiden Klassen an der Gezeitentour teil. Nach einer kurzen Einführung galt es, einen Quiz-Fragebogenauszufüllen.

In Dreier-Gruppen und mit Kopfhörern ausgestattet, suchten alle nach den richtigen Antworten und erkundeten dabei selbstständig das Naturkundemuseum. Es mussten Fragen über die Gezeiten, das Wattenmeer, die Kräfte der Nordsee, Sturmfluten und das Leben mit Naturgewalten beantwortet werden. Anschließend besuchten die Nordschwarzwälder den Hafen von List und hatten den Nachmittag zur freien Verfügung.

Fahrt mit dem Riesenrad