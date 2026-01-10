Alpiner Weltcup: US-Skistar Vonn in Zauchensee vor nächstem Sieg

Lindsey Vonn präsentiert sich knapp einen Monat vor Olympia weiter in bestechender Form. Auch die deutsche Hoffnungsträgerin Emma Aicher überzeugt. Eine Österreicherin stürzt heftig.
Zauchensee - Ski-Superstar Lindsey Vonn hat knapp einen Monat vor Eröffnung der Olympischen Winterspiele das nächste Ausrufezeichen gesetzt. Die Amerikanerin steht bei der Abfahrt in Zauchensee dicht vor ihrem zweiten Saisonsieg. Nach 30 von 57 Starterinnen führte sie vor der Norwegerin Kajsa Vickhoff Lie und ihrer US-Teamkollegin Jacqueline Wiles.