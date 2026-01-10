Alpiner Weltcup: Ski-Ass Odermatt in Adelboden erneut nicht zu schlagen

Alpin-Dominator Marco Odermatt sorgt bei seinem Heim-Riesenslalom für einen Schweizer Festtag - wieder einmal. Immerhin ein Deutscher schafft es bei schwierigen Verhältnissen in die Top Ten.
Adelboden - Der Schweizer Ski-Star Marco Odermatt hat seine famose Siegesserie in Adelboden fortgesetzt. Der Alpin-Dominator gewann seinen Heim-Riesenslalom am Chuenisbärgli bereits zum fünften Mal nacheinander. Ein Kunststück, das vor ihm noch keinem gelang - und mit dem der 28-Jährige die Zuschauer regelrecht in Ekstase versetzte.