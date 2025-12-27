Alpiner Weltcup: Nächster Ski-Coup für Scheib - Moltzan stürzt heftig

Für die Österreicherin Julia Scheib ist es weiter ein famoser Winter. Eine US-Amerikanerin sorgt beim Riesenslalom in Semmering für einen Schreckmoment, Lena Dürr ist beste Deutsche.
Semmering - Die österreichische Skirennfahrerin Julia Scheib sorgt in der Olympia-Saison weiter für Furore. Die 27-Jährige feierte beim Riesenslalom im heimischen Semmering bereits ihren dritten Weltcup-Sieg in diesem Winter. Zweite wurde die Schweizerin Camille Rast vor der schwedischen Olympiasiegerin Sara Hector, die nach dem ersten Lauf noch geführt hatte.