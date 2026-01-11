Bereits am Samstag war die Abfahrt auf der Kälberloch-Strecke, als Vonn zu ihrem zweiten Saisonsieg gerast war, witterungsbedingt stark verkürzt worden. Bei dem Rennen war auch die österreichische Lokalmatadorin Magdalena Egger heftig gestürzt und mit dem Helikopter abtransportiert worden. Sie erlitt einen Kreuzbandriss und weitere Verletzungen im rechten Knie. Für sie ist die Olympia-Saison beendet.