Alpiner Ski-Weltcup: Ski-Star Odermatt gewinnt Super-G in Crans-Montana

1 Der Schweizer Marco Odermatt feiert seinen achten Weltcup-Sieg in dieser Saison. Foto: Gabriele Facciotti/AP/dpa

Die Schweizer Skirennfahrer dominieren weiter. Marco Odermatt triumphiert im Super-G von Crans-Montana vor einem Teamkollegen und liegt auf Kurs Gesamtsieg. Romed Baumann verpasst die Top 20.









Link kopiert



Crans-Montana - Topfahrer Marco Odermatt hat für den nächsten Schweizer Ski-Festtag gesorgt. Der Weltmeister gewann den Super-G in Crans-Montana vor seinem Teamkollegen Alexis Monney und dem Südtiroler Dominik Paris. Mit seinem achten Weltcup-Sieg in dieser Saison baute Odermatt sowohl die Führung im Gesamtklassement als auch in der Disziplinenwertung aus.