Alpiner Ski-Weltcup: Deutsches Ski-Debakel bei Odermatt-Erfolg in Kitzbühel

Der Schweizer Marco Odermatt holt seinen zweiten Super-G-Sieg im Tiroler Ski-Mekka. Ein Teamkollege muss sich hauchdünn geschlagen geben. Die Deutschen erleben eine große Enttäuschung.
Kitzbühel - Der Schweizer Ski-Star Marco Odermatt hat beim Super-G in Kitzbühel seinem achten Saisonsieg gefeiert. Der Alpin-Dominator gewann zum Auftakt der prestigeträchtigen Hahnenkamm-Rennen vor seinem Teamkollegen Franjo von Allmen. Dieser hatte gerade einmal drei Hundertstelsekunden Rückstand; Dritter wurde der Österreicher Stefan Babinsky (+0,25 Sekunden).