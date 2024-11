Alpiner Ski-Weltcup: Neureuther adelt Shiffrin: Wird nie wieder jemanden geben

2 Mikaela Shiffrin ist seit Jahren in der Ski-Welt eine Klasse für sich. Foto: Expa/Johann Groder/APA/dpa

Für Felix Neureuther ist Ski-Star Mikaela Shiffrin einmalig. Die Amerikanerin steht vor ihrem 100. Triumph im Weltcup. Der deutsche Ex-Fahrer erzählt, was er ihr noch zutraut.









Link kopiert



Killington - Skirennfahrerin Mikaela Shiffrin steht vor ihrem 100. Sieg im Weltcup und könnte eine Erfolgs-Schallmauer durchbrechen, die lange als unerreichbar galt. "Da fällt einem nichts mehr ein, das ist unfassbar. Sie ist mit Abstand die Größte aller Zeiten", sagte Ex-Alpin-Star und TV-Experte Felix Neureuther über die Amerikanerin, die aktuell bei 99 Siegen steht. Am Wochenende stehen in Killington in den USA für Shiffrin die Heim-Events mit einem Riesenslalom am Samstag und einem Slalom am Sonntag auf dem Programm.