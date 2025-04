Alpiner Ski-Star: Auch Kreuzbandriss: Brignone-Verletzung noch viel schlimmer

2 Federica Brignone steht die Verzweiflung nach ihrer schweren Verletzung ins Gesicht geschrieben. Foto: Elvis Piazzi/AP/dpa

Ski-Ass Federica Brignone hat sich bei ihrem Sturz bei den nationalen Meisterschaften im Riesenslalom auch noch das Kreuzband gerissen. Wie lange sie ausfallen wird, ist unklar.









Link kopiert



Mailand - Die Skirennfahrerin Federica Brignone hat sich bei ihrem schweren Sturz bei den italienischen Meisterschaften noch schlimmer am Knie verletzt als zunächst gedacht. Die 34 Jahre alte Weltmeisterin und Gesamtweltcupsiegerin erlitt nicht nur Knochenbrüche, sondern riss sich auch noch das vordere Kreuzband, wie Italiens Wintersportverband Fisi nach einer Untersuchung in einem Krankenhaus in Mailand mitteilte.