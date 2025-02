Alpine Ski-Weltmeisterschaften: Dürr in WM-Riesenslalom in Top Ten - Gold an Brignone

Dürr in WM-Riesenslalom in Top Ten - Gold an Brignone

1 Lena Dürr zeigte im WM-Riesenslalom eine überraschend gute Leistung. Foto: Marco Trovati/AP/dpa

Beim WM-Riesenslalom in Saalbach zeigen eine Italienerin und eine Neuseeländerin eine große Show. Auch eine Deutsche überrascht positiv - auch wenn es wieder nicht zu Edelmetall reicht.









Saalbach-Hinterglemm - Skirennfahrerin Lena Dürr hat es beim WM-Riesenslalom von Saalbach-Hinterglemm überraschend in die Top Ten geschafft. Die 33-Jährige belegte beim famosen Gold-Triumph der Italienerin Federica Brignone Rang neun und holte sich so Selbstvertrauen für den Slalom am Samstag. In dem gehört Dürr zu den Favoritinnen. Bisher hat das deutsche Ski-Team bei den Titelkämpfen in Österreich noch keine Medaille geholt.