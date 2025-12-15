„Alphatiere“ im Kader: Kehler FV und Trainer Karsten Kalt trennen sich – und kritisieren Spieler

Zum Jahresende gehen die Wege des abstiegsgefährdeten Landesligisten und des Übungsleiters auseinander. Ein Nachfolger steht noch nicht fest.
Nach dem Rücktritt von Sportvorstand Dietmar Axt vor dem letzten Heimspiel gegen den Offenburger FV hat der Kehler FV eine weitere wichtige Personalentscheidung getroffen. „Im Anschluss an eine Mannschaftssitzung in dieser Woche sowie einem intensiven Austausch mit Trainer Karsten Kalt sind beide Seiten zu dem gemeinsamen Entschluss gekommen, die bisherige Zusammenarbeit mit sofortiger Wirkung zu beenden“, teilt der Landesligist mit. Wer die Nachfolge von Kalt zur Rückrunde antreten wird, steht derzeit noch nicht fest.