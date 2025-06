Der Mobilitätsdienstleister in Hauptsitz in Horb steigert seinen Umsatz und Fahrzeugabsatz deutlich – auch die Zahl der Mitarbeitenden wächst auf rund 2700.

Im herausfordernden Geschäftsjahr 2024 haben sich für die Alphartis SE strategische Weichenstellungen der jüngeren Vergangenheit bereits sehr positiv ausgewirkt.

So konnte der Mobilitätsdienstleister mit Sitz in Horb nach eigenen Angaben das Jahr mit einem guten Ergebnis abschließen. Die Erfahrungen aus dem vergangenen Jahr stimmen zudem zuversichtlich für die Zukunft, heißt es in einer Pressemitteilung.

Lesen Sie auch

Umsatz gesteigert

Der Gesamtumsatz wurde gegenüber dem Vorjahr nochmal um 300 Millionen auf 2,015 Milliarden Euro gesteigert. Einen Zuwachs verzeichnete das Unternehmen mit seinen Tochtergesellschaften AHG und BHG auch bei der Zahl verkaufter Fahrzeuge. Mit 46.900 im Jahr 2024 übertraf die Alphartis SE die Vorjahreszahlen um 13 Prozent.

Unsere Empfehlung für Sie Alphartis in Horb Mobilitätsdienstleister möchte Absatz steigern Mit ihrer Strategie für das Jahr 2025 strebt das Horber Unternehmen Alphartis SE mit ihren Tochtergesellschaften neue Rekordzahlen an – insbesondere im Vertrieb, aber auch generell.

„Dass sich unsere strategischen Weichenstellungen bereits im vergangenen Jahr so positiv ausgewirkt haben, freut uns und macht uns Mut für die Zukunft“, sagt Vorstandsvorsitzender Albrecht Wollensak. Neben der konsequenten Transformation des Unternehmens in einen umfassenden Mobilitätsdienstleister war die Integration neuer Marken ein wichtiger Schritt zur rechten Zeit.

Autohäuser übernommen, Zugang zum Schweizer Markt

Gewachsen ist im vergangenen Geschäftsjahr auch wieder die Zahl der Beschäftigten. Zu den 2560 Angestellten am Ende des Jahres 2024 kamen durch die Übernahme des Autohauses Stoll in Lörrach und Binzen zu Beginn des neuen Jahres nochmals mehr als 120 neue hinzu, so dass inzwischen rund 2700 Menschen in der Alphartis SE beschäftigt sind.

Mit diesen beiden neuen Betrieben wurde zudem das geschlossene Marktgebiet in Richtung Süden erweitert und der Zugang zum schweizerischen Markt hergestellt. Dass trotz der herausfordernden Rahmenbedingungen am Markt die Zahl der verkauften Fahrzeuge weiter gesteigert werden konnte, wertet Albrecht Wollensak als besonderen Erfolg.

Einblick in Verkaufszahlen

Die Zahl der verkauften Neuwagen erhöhte sich 2024 gegenüber dem Vorjahr um 2200 auf 24.300, die Zahl der verkauften Gebrauchtwagen um 3300 auf 22.600.

Unverändert schwierigen Umständen zum Trotz plant die Alphartis SE auch in diesem Jahr eine deutliche Steigerung beim Absatz. In Summe sollen 55.000 Fahrzeuge verkauft werden, wobei insbesondere der Anteil gebrauchter Automobile erhöht werden soll.

Zahlen und Fakten

Investitionen

Bei den Investitionen wurde laut Alphartis insbesondere auf die Themen Nachhaltigkeit und ressourcenschonendes Wirtschaften wert gelegt. Bei den Umbauarbeiten der AHG Tuttlingen und der BHG Albstadt für insgesamt rund vier Mio. Euro floss ein erheblicher Teil der Summe in diese Themen.

Trends

Der positive Trend setzte sich 2024 nach Angaben des Unternehmens auch bei den neu gegründeten Tochtergesellschaften fort: „Die FHG Fuhrparkmanagementgesellschaft entwickelte sich sehr gut bei den erreichten quantitativen und qualitativen Zielen.“ Dies gelte auch für die VHG Versicherungsmaklergesellschaft, deren Wachstum ebenso positiv zu bewerten sei, wie ihre Integration in die Unternehmensgruppe. Ein erfolgreiches Jahr hätten auch die Fahrschulen absolviert.

Zahlen

In Summe unterhält die Alphartis SE Betriebe an 50 Standorten, verkauft jährlich rund 47.000 Fahrzeuge und erzielt einen Jahresumsatz von rund 2,015 Mrd. Euro.