Alphartis in Horb: Mobilitätsdienstleister erweitert sein Marktgebiet

Das Horber Unternehmen Alphartis erweitert sein Marktgebiet Richtung Süden: Die Tochtergesellschaft bhg integriert zum 1. Februar 2025 das Autohaus Stoll in Lörrach und Binzen.

Der Mobilitätsdienstleister Alphartis bleibt weiter auf Wachstumskurs und erweitert sein Marktgebiet in Richtung Süden. Die Zustimmung des Kartellamtes vorausgesetzt, übernimmt die Unternehmensgruppe zum 1. Februar das Autohaus Stoll mit seinen Standorten in Lörrach und Binzen. Die zwei Betriebe werden Teil der bhg-Autohandelsgesellschaft.

Das Unternehmen teilt in einer Pressemitteilung mit: „Mit diesem Schritt ist die Zukunft der rund 150 Beschäftigten ebenso langfristig gesichert wie die zuverlässige Betreuung der Kunden.“

Geschäftsführer Florian Stoll, der das Unternehmen zusammen mit seinen Geschwistern Simone Stoll und Ralph Stoll führt, sagt: „Die Zukunft unserer Betriebe im Sinne unserer Kunden und unserer Beschäftigten ist uns eine Herzensangelegenheit. Um diese Zukunft auf sichere Beine zu stellen, haben wir in der bhg den idealen Partner gefunden. Das Unternehmen verfügt über die notwendige Größe, eine höchst professionelle Struktur und das Know-how für diese positive Perspektive.“

Was ist der richtige Weg in die Zukunft?

Die stetig wachsende Komplexität, der Strukturwandel und die anhaltenden Umbrüche in der Automobilbranche brachten die Geschwister Stoll wie viele andere Autohändler dazu, sich offen die Frage zum richtigen Weg in die Zukunft zu stellen. Die genannten Themen hätten zum Schritt beigetragen, sich der Alphartis SE als leistungsfähige Unternehmensgruppe anzuschließen, heißt es in der Mitteilung.

Albrecht Wollensak, Vorstandsvorsitzender bei der Holdinggesellschaft Alphartis, freut sich auf die neuen Partner: „Mit diesen Betrieben, die bestens in unsere Wachstumsstrategie passen, erweitert sich das geschlossene Marktgebiet der Alphartis SE in Richtung Süden bis an die Grenzen unserer Nachbarländer. Für uns ist das ein wertvoller Zuwachs.“

Geschäftsführer äußern sich zufrieden

Die beiden bhg-Geschäftsführer Alexander Kramer (Vertrieb) und Thomas Linderich (After Sales) ergänzen: „Das Autohaus Stoll passt mit seinen Betrieben in Lörrach und Binzen sehr gut zu uns und unserer Struktur. Wir freuen uns auf das Team und auf unsere neuen Kunden. Sie werden ihr Autohaus weiterhin so erleben, wie sie es kennen und dazu noch von Vorteilen profitieren, die nur eine große Unternehmensgruppe bieten kann. Für das entgegengebrachte Vertrauen bedanken wir uns herzlich.“