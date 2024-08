Glaube in Gemeinschaft entdecken

Alpha-Kurs in Hondingen

1 Ulrika und Bernhard Fetscher leiten wieder die Organisation für den Alphakurs. Foto: Bernhard Fetscher

Im September startet wieder ein Alpha-Kurs in Hondingen. Dabei geht es um einen Austausch über den Glauben. Die Konfession der Teilnehmer spielt dabei keine Rolle.









Link kopiert



An neun Abenden einen Austausch über den Glauben schaffen. Das soll der Alpha-Kurs bieten, den unter anderem das Ehepaar Ulrika und Bernhard Fetscher dieses Jahr wieder organisiert. Sie selbst haben als Teilnehmer an früheren Kursen wichtige Glaubenserfahrungen gemacht, die sie nun an andere Menschen weitergeben möchten.