"Alpenland" in Sulz Großes Seniorenheim hat noch keine Impftermine

"Eines der größten Seniorenheime im Kreis, das Alpenland Haus der Betreuung und Pflege Am Stockenberg in Sulz mit mehr als hundert Bewohnern hat noch keine Impftermine. Wie kann das sein?", fragt sich ein Leser. Wir haben bei der Heimleiterin Beate Hermann nachgefragt und den Impftermin für das Heim für Sie in Erfahrung gebracht. Alles dazu lesen Sie im (SB+)Artikel.