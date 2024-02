Alpen: Lawine in Südtirol: Deutscher Tourengänger getötet

Lawine in Südtirol: Deutscher Tourengänger getötet

1 Einsatz der italienischen Bergrettung in der Nähe von Ratschings. Eine deutsche Gruppe wurde von einer Lawine erfasst. Foto: -/ Soccorso Alpino/dpa

Viel Neuschnee in Südtirol - das bedeutet: Lawinengefahr. In über 2000 Meter Höhe wird nun eine Gruppe von Tourengängern verschüttet. Ein Mann ist tot, zwei weitere Deutsche schweben in Lebensgefahr.









Bozen - Beim Abgang einer Lawine in Südtirol ist am Mittwoch ein 21 Jahre alter Deutscher aus München ums Leben gekommen. Nach Angaben der italienischen Bergwacht ging die Lawine in der Nähe der Gemeinde Ratschings nahe der österreichischen Grenze herunter. Dabei sei eine Gruppe deutscher Tourengänger auf etwa 2100 Metern Höhe vom Schnee verschüttet worden.