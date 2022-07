Gasthof in Sommenhardt wird zum tierischen Seniorenheim

1 In den früheren Gasthof Löwen in Sommenhardt sollen nicht nur Senioren, sondern auch Alpakas und Hühner einziehen. Foto: Geideck

Tierisch gute Idee? Der frühere Gasthof Löwen in Sommenhardt soll zur Seniorenwohngemeinschaft werden – mit Hühnern und Alpakas. Nachbarn scheinen zwar skeptisch, aber nun gibt es grünes Licht für dieses neue Altenpflegekonzept. Wenn auch unter Auflagen.















Bad Teinach-Zavelstein - Die Laternen mit aufgedruckter Bier-Werbung stehen noch auf der Terrasse, doch ansonsten deutet nichts mehr darauf hin, dass sich in dem Gebäude an der Calwer Straße in Sommenhardt einst ein Gasthof befand. Und zwar "die Dorfgaststätte von Sommenhardt", wie Bad Teinach-Zavelsteins Bürgermeister Markus Wendel es beschreibt. Zuletzt wurde der frühere Gasthof Löwen als Unterkunft für junge Flüchtlinge genutzt, die überwiegend aus Afghanistan und Syrien kamen. Jetzt steht das Gebäude leer, doch bald soll es wieder mit Leben gefüllt werden – mit menschlichem und tierischem.