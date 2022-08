Alpakahof in Sumpfohren

3 Die Tiere sind wahre Rasenmäher und genügsam, was das Speise-Angebot betrifft, hier fressen Nepomuk (hell) und Arthur Gras. Foto: Guy Simon

Die Sonne brennt vom Himmel und die Anzeige auf dem Thermometer klettert nach oben. Wie gut, dass die Alpakas auf dem Hof Schöndienst in Sumpfohren bereits geschoren sind.















Hüfingen-Sumpfohren - In ihrem dicken Fell wäre das Wetter jetzt sicher eine Qual. Ohne den dichten Pelz genießen die Tiere Sonne und Sommer. "Das ist Primalia", erklärt Lisanne Schöndienst und zeigt auf eine dunkle Alpakastute, die genüsslich ein Sonnenbad nimmt. Schöndienst kümmert sich um die 16 Tiere, die mittlerweile in Sumpfohren zu Hause sind. Sie hält die Ställe sauber, gibt Fressen und unternimmt auch die beliebten Spaziergänge mit den Tieren, an denen auch Interessierte teilnehmen können.