Was hat ein Gebirgstrachtenverein eigentlich am Neckar verloren?

2 Strahlender Sonnenschein und Volksfeststimmung begleitet die Helfer des Almfriedens beim Aufstellen des Maibaums. Foto: Bombardi

Der Gebirgstrachtenverein Almfrieden eröffnete mit dem Maibaumaufstellen vor seiner Vereinsgaststätte Wildpark ein Vereinsjahr, in dessen Mittelpunkt das Jubiläum zum 100-jährigen Bestehen steht. Doch woher hat der Trachtenverein eigentlich seine Wurzeln?















Die Pandemie sorgte dafür, dass die Festveranstaltung mit dem Stadtjubiläum zusammenfällt und der Almfrieden in diesem Jahr im Grunde genommen seinen 101. Geburtstag feiert. All das spielte am Maifeiertag jedoch keine Rolle, als die Trachtenträger mit Unterstützung der Ziegel-Buben und in Anwesenheit einer Vielzahl von Gästen und Mitgliedern einiger befreundeter Vereine den blau-weißen Maibaum aufrichtete.

"Ältester Maibaum der Stadt"

"Wir haben wohl den ältesten Maibaum der Stadt", lacht Vorsitzender Jens Peter, als der inzwischen sieben Jahre alte, kunstvoll verzierte Holzstamm in den von der Sonne durchfluteten Himmel ragt. "Er passt in seiner Länge genau in den Keller unserer Vereinsgaststätte und lagert an der Stelle für die einst eine Kegelbahn vorgesehen war."

Bau der Vereinsgaststätte Wildpark in Eigenleistung

Der Bau der heutigen Vereinsgaststätte am Wildpark in Eigenleistung war wohl eine der nachhaltigsten Aktionen der Vereinsgeschichte. Reichlich Weitsicht besaßen die Mitglieder vor nunmehr 50 Jahren, als sie nach zwei Jahren Bauzeit 1972 die Vereinsgaststätte mit einem großen Fest einweihen konnten. Wie in jeder Gaststätte gab es seither immer wieder Tiefs, aber auch viele Hochs. "Seit mehr als fünf Jahren haben wir mit Bianca Wälde eine Pächterin, die in Eigeninitiative Veranstaltungen auf die Beine stellt und mit diversen Aktionen die Bekanntheit des Gasthauses Wildpark auch überregional steigert", spricht Peter von einem Glücksfall.

Tradition aus dem Bayrischen

Dass es überhaupt einen Gebirgstrachtenverein in der Stadt gibt, ist "Einwanderern" aus dem bayrischen Wald zu verdanken, die einst aus ärmlichen Verhältnissen nach Schwenningen kamen, um in der prosperierenden Uhrenindustrie und anderen gut gehenden Industriebetrieben ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Mit der Gründung des Gebirgstrachtenvereins brachten sie ein Stück Kulturgut und Tradition aus ihrer Heimat an den Neckar.

Miesbacher Tracht

Die Trachten des Almfrieden entsprechen wie die meisten bayrischen Trachten der Miesbacher Tracht – dem Ort, der bis heute als Wiege der Trachtenbewegung gilt. Aktuell zählt der Almfrieden 150 Mitglieder, darunter 35 Aktive. Vorsitzender Peter freut sich insbesondere über einen leichten Anstieg der Mitgliederzahlen währen der Pandemie. "Wir sind eine relativ junge Truppe und haben mehrere Generationen in unseren Reihen", führt er den Anstieg vor allem auf die Mund-zu-Mund-Propaganda zurück.

Info: Das große Jubiläum

Seinen 100. Geburtstag feiert der Verein am 17. Juli mit Hunderten von Trachtenträgern und hoffentlich genauso vielen Gästen in Schwenningen. Das Jubiläum beginnt um 10 Uhr mit einem ökumenischen Festgottesdienst in der Stadtkirche, den der Musikverein Hochemmingen musikalisch begleitet. Ab 11 Uhr steigt in der Neckarhalle ein Frühschoppen mit musikalischer Unterhaltung. Zum Festumzug mit integriertem Trachtentreffen haben sich bislang 35 Heimat- und Trachtenvereine sowie einige Musikvereine angemeldet. Er führt vom Marktplatz über den Muslenplatz bis zum Bahnhof. Von dort aus ist es für die Umzugsteilnehmer nicht mehr weit bis in die Neckarhalle. Dort gibt es diverse Aufführungen und Tänze der Vereine. Ein Höhepunkt ist der Auftritt der Gastgeber, die mit ihrer Live-Aufführung und Tänzen auf besondere Weise durch ihre Vereinshistorie führen. Als weitere Besonderheit sind am den gesamten Jubiläumstag über alle Aktien des Almfriedens an ihrer Tracht zu erkennen. "Wir sind eine agile Truppe die einfach eine Riesenspaß hat, von dem sie etwas ihren Besuchern weitergeben möchte", lacht Peter.