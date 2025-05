Almauftrieb in Geislingen: Kinder begleiten Alpakas, Esel und Ziegen auf die Sommerweide

1 Zum Almauftrieb am Sonntag, 24. Mai, werden die Alpakas, Esel und Ziegen geschmückt. Foto: privat Zum zweiten Mal findet im Geislinger Ried am Sonntag, 24. Mai, der Almauftrieb statt. Doch anstatt Kühe werden Alpakas, Esel und Ziegen auf die Weide gebracht.







Link kopiert



Eigentlich wollte sie im vergangenen Jahr nur das Nützliche mit dem Schönen verbinden. Ein kleines Fest für Geislinger und für Kinder bei ihrer Lagerhalle im Ried sollte es werden. „Ich habe mir damals aus Jux überlegt eine öffentliche Veranstaltung zu machen,“, sagt Katrin Brobeil im Gespräch mit unserer Redaktion. Mit rund 200 Gästen haben sie und ihr Mann Sandro gerechnet. Am Ende wurden sie regelrecht überrannt: Um die 1000 Besucher schauten an Pfingsten 2024 zu, wie die Tiere auf die Sommerweide gebracht werden. Die Veranstaltung kam derart gut an, dass eine Wiederholung unvermeidbar ist. „Dieses Jahr sind wir besser vorbereitet“, sagt Katrin Brobeil und lacht.