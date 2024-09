Almabtriebe in der Region: Bunte Tiere, Blasmusik und Tradition

1 Die Herden reisen von der Alm in ihr Winterquartier. (Archivfoto) Foto: Lothar Schwark

Zwischen September und Oktober kehren die festlich geschmückten Herden von den Weiden im Schwarzwald und auf der Schwäbischen Alb zurück ins Tal. Die beliebten Viehabtriebe ziehen zahlreiche Besucher an, doch Tierschützer sehen die Tradition kritisch.









Der Viehabtrieb hat nicht nur in den Alpen, sondern auch in Baden-Württemberg eine lange Tradition. In Regionen wie dem Schwarzwald und der Schwäbischen Alb werden die Tiere, die den Sommer auf den Gemeinschaftsweiden in den Höhenlagen verbracht haben, festlich geschmückt ins Tal zurückgeführt.