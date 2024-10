Almabtrieb in Alpirsbach-Peterzell: Aus der lustigen Idee ist eine echte Tradition geworden

1 Die Bulldogfreunde Sulgen mischten mit zahlreichen Traktoren mit. Foto: Lothar Schwark

Zum 26. Almabtrieb in Peterzell kamen wieder viele Besucher. Und für die war einiges geboten: Beim Umzug mit Feuerwehren, Musikvereinen und anderen Gruppen als auch bei der „Goaßagaudi“ in und rund um die Festhalle.









Link kopiert



Zum mittlerweile 26. Almabtrieb lud die freiwillige Feuerwehr Alpirsbach – Abteilung Höhenstadtteile – ein. Das Wetter zeigte sich mit viel Sonnenschein und milden Temperaturen freundlich. So fanden sich rund 1000 Besucher an der Umzugsstrecke ein, die vom Täleweg am „alten Löwenplatz“ weiter über die Dorf- und Schulstraße bis zur Turn- und Festhalle an der Hochwaldstraße führte.