Alltagsstress und alte Bilder „Frauen wollen nicht mehr 20 Jahre warten, bis sie was vom Sex haben“
Julika Wolf 08.10.2025 - 06:00 Uhr
Sexologin Julia Sparmann ruft Frauen zur sexuellen Revolution auf. Sie erklärt, wie man den Alltagsstress im Bett loslässt und wie Sex für jede Frau bombastisch werden kann.
Alltagsstress, Leistungsdruck und innere Blockaden – solche Probleme stehen Frauen oft im Weg, wenn es um Sex geht. Das sagt zumindest Sexologin Julia Sparmann. Um Frauen da rauszuhelfen, hat sie ein Übungsbuch geschrieben: „Befreite Lust“.