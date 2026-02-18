Alltag am Limit: Vor diesen Probleme stehen Alleinerziehende

Leonie Wimmer und Barbara Leiber erzählen. Der Alltag fühlt sich für sie oft wie ein Seiltanz ohne Netz an. Probleme für Mütter sind auch im Schwarzwald-Baar-Kreis ähnlich.
Morgens um fünf Uhr klingelt der Wecker. Leonie Wimmer aus Königsfeld richtet drei Brotdosen, bereitet das Frühstück vor und weckt die Kinder. Sie zählt im Kopf die anstehenden Termine: Schule, Pflegedienst, Arztbesuch. Es ist Frühstück, aber es fühlt sich an wie der Startschuss für einen langen Lauf. Alleinerziehend, drei Kinder, Gegenwart.