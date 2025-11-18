Allmendzentrum Ratshausen: Neubau für Feuerwehr und Bauhof schreitet voran

Das alte Bauhofgebäude ist Geschichte, jetzt geht es an den Neubau, der Bauhof und die Ratshausener Feuerwehr auf dem Allmend gemeinsam beherbergt.
Der alte Bauhof auf dem Allmend ist abgerissen, jetzt geht es an den Neubau. „Wenn das Wetter mitmacht, könnte der Rohbau im Frühjahr stehen“, sagt Tommy Geiger, Bürgermeister von Ratshausen, im Gespräch mit unserer Redaktion. Derzeit wird das Fundament gebaut, bis Ende November soll die Bodenplatte fertig sein, Ende Januar die Außenwände stehen. Trotz Schnee und Kälte laufen die Bauarbeiten weiter, worüber Geiger sehr froh ist, er rechnet aber auch damit, dass es wetterbedingte Unterbrechungen geben könnte.