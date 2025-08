Allmendstraße in Furtwangen: Dritter Bauabschnitt startet Ende August

Der mittlere Abschnitt der Allmendstraße in Furtwangen ist saniert und die Ost-West-Verbindung wieder nutzbar. Doch der nächste Bauabschnitt steht schon bevor.

Fertiggestellt und wieder an die Stadt übergeben wurde nun der mittlere Bauabschnitt der Sanierung der Allmendstraße von der Unterallmend bis zum Autohaus Siedle. Das Ende der Bauarbeiten war auch Anlass für Unternehmenschef Ingo Hermann für einen Dank an Polier Erwin Kirner, der rund 45 Jahre lang für die Bauunternehmung Hermann Großes geleistet habe.

Direkt anschließend, Baubeginn Ende August, folgt dann der letzte Abschnitt der Allmendstraße vom Autohaus Siedle bis zum Kreisverkehr am Rewe-Markt. Auch die Einmündung zur Straße Auf dem Moos ist damit gesperrt.

Beim nun abgeschlossenen Bauabschnitt wurde die Straße so weit saniert, dass mit der Sperrung des nächsten Bauabschnitts die Zufahrt zum Autohaus Siedle weiter möglich ist, nun aber vom Rössleplatz her. Dieser Bauabschnitt werde etwa die gleiche Zeit von knapp einem Jahr in Anspruch nehmen, schätzt Hermann.

Unsere Empfehlung für Sie Sanierung in Furtwangen Allmendstraße ein weiteres Jahr dicht Der Bauabschnitt bis zum Kreisverkehr soll nun nahtlos realisiert werden. Das beschloss der Gemeinderat bei vier Gegenstimmen. Für den Einzelhandel bedeutet das eine weitere Durststrecke.

Bürgermeister Herdner zeigte sich erleichtert, dass der nun übergebene Bauabschnitt so erfolgreich saniert werden konnte. Deutlich wurde durch die Sperrung nicht zuletzt die große Bedeutung der Allmendstraße, die normalerweise jeden Tag von 6000 Fahrzeugen passiert wird. Sie sei die zentrale Ost-West-Verbindung für die Stadt aus Richtung Vöhrenbach. Nicht zuletzt wird über die Allmendstraße immer wieder der Verkehr umgeleitet, wenn die Wilhelmstraße gesperrt ist.

Kanäle, Wasser, Strom und Breitband

Wichtig sei es, dass die Sanierung ein Vollausbau war: Es wurden Kanäle und Wasserleitungen saniert sowie teilweise auch Stromkabel verlegt. Von besonderer Bedeutung war der Lückenschluss für das Breitband.

Unsere Empfehlung für Sie Sanierung in Furtwangen Wie soll die Allmendstraße künftig aussehen? Aufgrund der geringen Straßenbreite gibt es bei der Sanierung der Straße in Furtwangen nur begrenzte Möglichkeiten.

Die Sanierung des Abschnitts sei eine Herausforderung gewesen, so Hermann. Beispielsweise musste der Kanal entlang des Bergs in die Mitte der Straße verlegt werden – inklusive Trennung in Regen- und Abwasser. Zum Glück gab es jedoch keine größeren Überraschungen im Untergrund.

Wichtige Stütze verabschiedet

Einen wesentlichen Anteil am reibungslosen Ablauf, so Hermann, habe Polier Erwin Kirner, der nach fast 45 Jahren in den verdienten Ruhestand verabschiedet werden kann. Für die Bauunternehmung Hermann gehe damit eine Ära zu Ende. Seinem Geschick sei es zu verdanken, dass es auch bei dieser Sanierung keine Probleme mit den Anwohnern gab. Man habe im Gespräch immer eine Lösung finden können.

Unsere Empfehlung für Sie Gemeinderat Furtwangen Bürgervertreter befürchten eine Bauverzögerung Christian Marzahn vom Bauamt gibt jedoch Entwarnung: Die Arbeiten an der Allmendstraße können nach rund zwei Wochen voraussichtlich weitergeführt werden.

In Furtwangen gebe es wahrscheinlich wenige Straßen, die nicht die Handschrift von Kirner tragen. Aber auch weit über Furtwangen hinaus in Wolfach oder Elzach meisterte er schwierigste Aufträge problemlos: „Wir verlieren mit ihm unglaublich guten Mitarbeiter.“

Unsere Empfehlung für Sie Verkehr in Furtwangen Die Bürger können weiter mitgestalten Das Thema „Lebendige und verkehrsberuhigte Stadtmitte“ beschäftigt seit einem Jahr den Gemeinderat. Nach einer Bürgerbeteiligung in einem Workshop im vergangenen Herbst stellte nun das Büro Rapp dem Gemeinderat verschiedene Planungsmöglichkeiten vor

Auch Bürgermeister Herdner dankte Kirner für seinen langjährigen Einsatz im Furtwanger Straßenbau. Bei fast allen Straßen der Stadt wisse er ganz genau, was auch unter der Straße zu finden ist. Und nicht zuletzt habe er immer großen Wert auf die Zufriedenheit der Bevölkerung gelegt.