Allianz-Studie: Mechanikermangel bereitet Flugverkehr Sorgen

1 Die Analysten der Allianz sorgen sich, dass der Mangel an Flugzeugmechanikern zu mehr Unfällen führen könnte (Symbolbild). Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Zuerst fehlten die Piloten, jetzt die Flugzeugmechaniker: Fachkräftemangel in der Luftfahrt ist nach Einschätzung der Allianz nicht nur ein Arbeitskräfteproblem, sondern eine Sorge für die Sicherheit.









München (dpa) - Fehlende Flugzeugmechaniker sind zur Sorge für den internationalen Luftverkehr geworden. Nach Einschätzung der Allianz ist der vor einigen Jahren befürchtete Mangel an Flugzeugmechanikern mittlerweile Realität geworden. Das könnte nicht nur die Reparaturzeiten verlängern, schreiben die Fachleute von der auf Industrie- und Firmenkunden spezialisierten Tochtergesellschaft Allianz Commercial in einem aktuellen Bericht. Eine "offensichtliche Sorge" ist demnach, dass der Fachkräftemangel trotz der Kontrollsysteme in der Luftfahrt zu einem Unfall führt.