1 Stuttgart feiert den Meistertitel. Foto: IMAGO/Beautiful Sports/IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Tom Bloch

Allianz MTV Stuttgart ist wieder deutscher Meister. Die Volleyballerinnen siegten im entscheidenden Spiel fünf am Sonntagabend mit 3:0 gegen den SC Potsdam.















Die Volleyballerinnen des Allianz MTV Stuttgart haben vor heimischer Kulisse zum zweiten Mal nach 2019 die deutsche Meisterschaft gewonnen. Durch eine überzeugende Leistung beim 3:0 (25:14, 25:20, 25:23) im fünften Play-off-Finale am Sonntagabend gegen den SC Potsdam entschied die Mannschaft von Trainer Tore Aleksandersen die Best-of-five-Serie 3:2 für sich.

Damit krönte der MTV eine herausragende Saison: Im März hatten die Stuttgarterinnen zum vierten Mal den DVV-Pokal gewonnen. Potsdam, das im Halbfinale Titelverteidiger Dresdner SC ausgeschaltet und in der Finalserie bereits 2:1 in Führung gelegen hatte, muss hingegen weiter auf den ersten Meistertitel warten.

Am Freitag hatte Stuttgart auswärts das fünfte Spiel erzwungen und dabei im Tiebreak zwei Matchbälle abgewehrt. Zwei Tage später dominierte der Pokalsieger die Partie von Beginn an und ließ keine Zweifel am Sieg aufkommen.