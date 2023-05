Drei Siege in der Finalserie sind nötig, um sich Deutscher Meister nennen zu dürfen. Und weil die Volleyballerinnen von Allianz MTV Stuttgart zwei schon eingeheimst haben, können sie an diesem Samstag (17 Uhr) alles klar machen. Im vierten Finalspiel geht es für die Stuttgarterinnen schon um die Titelverteidigung. Das Team des SC Potsdam wird in eigener Halle dagegen versuchen, eine fünfte und entscheidende Partie zu erzwingen. Die würde dann am Montag in der Stuttgarter Scharrena stattfinden.

Der MTV also ist im Vorteil, nicht nur wegen der 2:1 Siege. Am vergangenen Mittwoch hat das Team von Trainer Tore Aleksandersen beim 3:0 im dritten Spiel richtig aufgedreht und eine starke Leistung gezeigt. Doch in Stuttgart wissen sie auch: Noch ist nichts gewonnen. Der SC Potsdam ist bekannt dafür, nie aufzustecken.

Unsere Empfehlung für Sie Allianz MTV Stuttgart Deshalb ist noch nichts gewonnen Die Stuttgarter Volleyballerinnen überzeugen im dritten Spiel der Play-off-Serie um die Meisterschaft gegen den SC Potsdam mit einer herausragenden Teamleistung – zum Titelgewinn benötigen sie nun Konstanz.

Das erste Heimspiel der Serie hat der Supercupsieger auch gewonnen und vor einer Woche zum 1:1 ausgeglichen. Im Gegensatz zu dieser Partie wird diesmal Tore Aleksandersen mit nach Potsdam reisen. Der schwer an Krebs erkrankte Coach der Stuttgarterinnen hatte auf die Reise vor einer Woche verzichtet, auch in den Heimspielen coachte er nicht aktiv, sondern überließ dies seinem Assistenten Faruk Feray. Nun aber ist er zumindest auch auswärts wieder dabei.

Das gilt auch für unsere Redaktion. Unser Reporter ist vor Ort, zudem bieten wir wieder einen Liveticker von der Partie an. Viel Spaß damit!