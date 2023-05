Ein Anfang ist gemacht. Die Volleyballerinnen von Allianz MTV Stuttgart haben das erste von maximal fünf Finalspielen um die deutsche Meisterschaft gewonnen. Gegen den SC Potsdam gab es am Dienstag in der fast ausverkauften Scharrena einen 3:1-Erfolg. Meister wird, wer als erstes Team drei Siege in der Finalserie gefeiert hat. Am Samstag (17 Uhr) geht es beim SC Potsdam weiter.

Im ersten Duell war es lange das erwartete Duell auf Augenhöhe. In den ersten beiden Sätzen konnte sich der MTV in den entscheidenden Momenten absetzen. Dann folgrte aber ein schwächerer dritter Durchgang. Auch in Satz vier blieb es eng, ehe sich die Stuttgarterinnen durchsetzten.

Wir haben die Partie erstmals mit einem Liveticker begleitet. Hier können Sie nachlesen, wie der Sieg zustande gekommen ist.