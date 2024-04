1 Jubel ohne Ende: Die Stuttgarter Volleyballerinnen haben in dieser Saison alle drei nationalen Titel gewonnen. Foto: Baumann/Hansjürgen Britsch

Erstmals gewinnen die Stuttgarter Volleyballerinnen am Ende einer emotionalen Saison das Triple. Als Maßstab für die Zukunft taugt dieser Erfolg nach Meinung unseres Autors Jochen Klingovsky aber nicht – dafür sind die Herausforderungen zu groß.









Alle, die dachten, es sei keine Steigerung mehr möglich, haben die Volleyballerinnen von Allianz MTV Stuttgart eines Besseren belehrt: Erst der Supercup, dann der Pokal, nun in Schwerin die Schale – erstmals in seiner Geschichte hat der Verein in dieser Saison das Triple gewonnen, ganz nebenbei mit seiner dritten Meisterschaft in Serie. Mehr geht nicht! Was allein schon höchsten Respekt verdient, wird durch die außergewöhnlichen Umstände noch bemerkenswerter.