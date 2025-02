Allianz MTV Stuttgart: Deshalb ist die Trennung von Kim Renkema auch finanziell ein Verlust

Nach WFV-Reform So läuft es bei den Böblinger Bezirksligisten

Jahrzehntelang bildeten die Kreise Calw und Böblingen einen gemeinsamen Fußballbezirk – und spielten zusammen in einer Bezirksliga. In der waren die Böblinger Vereine oft tonangebend. Doch wie sieht es nun in der neuen Bezirksliga Stuttgart/Böblingen aus? Manches bestätigt sich, manches nicht.