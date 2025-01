Allianz MTV Stuttgart: Das Ende einer Ära – vorzeitige Trennung von Sportdirektorin Kim Renkema

1 Am Ende: Sportdirektorin Kim Renkema und Geschäftsführer Aurel Irion gehen ab sofort getrennte Wege. Foto: Baumann/Hansjürgen Britsch

Der Vertrag von Kim Renkema lief noch bis zum 30. Juni 2025, doch nun hat Volleyball-Bundesligist Allianz MTV Stuttgart einen Schlussstrich gezogen – und sich vorzeitig von seiner Sportdirektorin getrennt. Wir erklären die Hintergründe.









Bei der überraschenden Auswärtsniederlage von Allianz MTV Stuttgart am Samstag in Suhl war Kim Renkema schon nicht mehr dabei, nun ist sie auch nicht mehr im Amt: Nach Informationen unserer Zeitung hat sich der Volleyball-Bundesligist vorzeitig von seiner Sportdirektorin getrennt. Demnach wird Kim Renkema (37) zwar noch einmal in die Scharrena zurückkehren – aber nur, um in ihrem dortigen Büro den Schreibtisch zu räumen. Bestätigen wollte die Niederländerin dies allerdings nicht: „Ich kann mich zu dem Thema nicht mehr äußern.“