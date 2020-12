Allgemeinverfügung Maskenpflicht rund um Schulen, Kitas und Kindergarten

St. Georgen - Am Montagnachmittag ist rund um die Robert-Gerwig-Schule (RGS) nicht mehr viel los. Vereinzelt laufen einige Kinder und Erwachsene an dem markanten Bau in der Innenstadt vorbei, die Bushaltestelle ist verwaist. Dass dem nicht immer so ist, weiß jeder, der um die Mittagszeit die Schule passiert. Für viele endet dann der Unterricht, es ist einiges los rund um das Gebäude.

Geht es nach dem Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis, müssen all die Schüler, Eltern und zufällig vorbeikommende Passanten künftig eine Maske getragen - genau gesagt im Umkreis von 50 Metern, montags bis freitags im Zeitraum von 7 bis 9 Uhr und 12 bis 17 Uhr.