Ärztin Nadine Gläser eröffnet Praxis in Meßstetten

1 Nadine Gläser (rechts) eröffnet im Oktober eine neue Praxis für Allgemeinmedizin in Meßstetten. Roman Hadjio hat den Praxisstandort vermittelt. Foto: Müller

Die Allgemeinmedizinerin Nadine Gläser eröffnet zum 1. Oktober eine Praxis in der Ebinger Straße 2 und tritt damit die Nachfolge von Josef Wiest an, der in den Ruhestand geht.















Meßstetten - "Meine Motivation ist es, Menschen zu helfen", sagt Nadine Gläser. Sie wird Anfang Oktober eine Praxis für Allgemeinmedizin in der Ebinger Straße 2 in Meßstetten eröffnen und die Nachfolge von Josef Wiest antreten, der in den Ruhestand gehen wird.