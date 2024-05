1 Ein junges Paar hatte Sex auf dem Sportplatz. Die Polizei beendete das Treiben. (Symbolbild) Foto: Carsten Rehder/dpa/Carsten Rehder

Ein Pärchen hat sich fürs Liebesspiel im Allgäu offenbar einen allzu öffentlichen Ort ausgesucht. Das könnte für beide nun rechtliche Folgen haben.









Link kopiert



Sex auf einem Sportplatz hat einem Pärchen im Allgäu Ärger mit der Polizei beschert. Wie die Beamten am Montag mitteilten, hatten der 28-Jährige und die 27-Jährige am Sonntagmorgen mitten auf einem Trainingsplatz am Illerstadion in Kempten Geschlechtsverkehr - was bei mehreren Passanten für Aufmerksamkeit sorgte und einen Anruf bei der Polizei zur Folge hatte.